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Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник удаленно вручил верительные грамоты послу Литвы в Украине Вальдемарасу Сарапинасу.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Josvydas Elinskas

По словам президента, глава страны обсудил с послом двусторонние отношения Литвы и Украины, политическую и практическую поддержку Украине.

Также обсуждались вопросы углубления европейской интеграции, помощи в реализации договора между ЕС и Украиной, программы Восточного партнерства, сотрудничества в сфере энергетики, солидарность и поддержка Украины в вопросе отказа от закупок электроэнергии БелАЭС.

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Президент и посол обсудили поддержку Украине в контексте российской агрессии, партнерство Украины и НАТО.

По мнению президента, важна последовательная позиция в вопросе сохранения санкций в адрес России до полного соблюдения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины. Обсуждалось укрепление связей с литовской общиной в Украины, общие с Великобританией проекты по сохранению исторической памяти.

Согласно президентскому декрету, В. Сарапинас должен был начать работу в Киеве с 12 мая. Он сменил Марюса Янукониса, завершившего работу в Украине в конце марта.

Президент отозвал В. Сарапинаса с должности после Литвы в Финляндии 11 мая.

В. Сарапинас работал советником президента Дали Грибаускайте, был генеральным консулом Литвы в Нью-Йорке, ранее был секретарем Министерства обороны Литвы, работал военным атташе Литвы в США и Канаде, был замминистром обороны, канцлером правительства.

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