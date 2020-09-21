aA
Президент Гитанас Науседа в День памяти о геноциде еврейского народа вручил Кресты за спасение погибающих тем, кто, несмотря на смертельную угрозу, спасал евреев от нацистского геноцида в годы Второй мировой войны.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Kiril Čachovskij

Во время церемонии награды были вручены Владе Маркаускене, Ирене Ожекаускене и Леонарде Плиопене.

Еще 41 человек получил награды посмертно, поэтому в церемонии приняли участие их дети, внуки, правнуки и другие члены семьи.

Глава страны подчеркнул, что нашему поколению не пришлось спасать евреев от Холокоста, однако довелось создавать мир после Освенцима и, к счастью, у нас есть путеводитель - те люди, которые тогда своими тихими подвигами оказали сопротивление ненависти.

Статьи по теме:
В Вильнюсе объявлен конкурс на идею для памятника спасавшим евреев  (70)

"Следуя за примером спасителей евреев, будет создавать такое общество, в котором будет развиваться взаимопомощь, в котором гуманизм будет выше любых идеологических, политических, религиозных и экономических интересов. Давайте воспитывать альтруизм, отказ от личных интересов ради исполнения гуманизма", - призвал Г. Науседа.

В Литве день памяти отмечается 23 августа - в этот день в 1943 году было ликвидировано Вильнюсское гетто.

Во время Второй мировой войны в Литве погибло 195 тыс. евреев.

До войны в Литве проживало около 208 тыс. евреев.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Продолжительность жизни литовцев меняется: уже появляются проблемы (168)

Низкая рождаемость и увеличение продолжительности...

Премьер: с октября в Литве планируется запретить некоторые массовые мероприятия (11)

В качестве реакции на рост случаев заражения...

После рекордных показателей заболеваемости глава Минздрава отмечает, что сейчас ситуация не такая, как весной (21)

Новые случаи коронавируса в Литвы в минувшие выходные...

В Литве будут предприняты новые меры: ужесточают посещение пациентов, вернется обязательное тестирование (11)

179 – столько новых случаев коронавируса...

Как жители Литвы реагируют на жесткую позицию власти в отношении Лукашенко (307)

Большая часть жителей Литвы одобряет реакцию властей...

|Maža didelių žinių kaina