Во время церемонии награды были вручены Владе Маркаускене, Ирене Ожекаускене и Леонарде Плиопене.
Еще 41 человек получил награды посмертно, поэтому в церемонии приняли участие их дети, внуки, правнуки и другие члены семьи.
Глава страны подчеркнул, что нашему поколению не пришлось спасать евреев от Холокоста, однако довелось создавать мир после Освенцима и, к счастью, у нас есть путеводитель - те люди, которые тогда своими тихими подвигами оказали сопротивление ненависти.
"Следуя за примером спасителей евреев, будет создавать такое общество, в котором будет развиваться взаимопомощь, в котором гуманизм будет выше любых идеологических, политических, религиозных и экономических интересов. Давайте воспитывать альтруизм, отказ от личных интересов ради исполнения гуманизма", - призвал Г. Науседа.
В Литве день памяти отмечается 23 августа - в этот день в 1943 году было ликвидировано Вильнюсское гетто.
Во время Второй мировой войны в Литве погибло 195 тыс. евреев.
До войны в Литве проживало около 208 тыс. евреев.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Продолжительность жизни литовцев меняется: уже появляются проблемы (168)
Низкая рождаемость и увеличение продолжительности...
Премьер: с октября в Литве планируется запретить некоторые массовые мероприятия (11)
В качестве реакции на рост случаев заражения...
После рекордных показателей заболеваемости глава Минздрава отмечает, что сейчас ситуация не такая, как весной (21)
Новые случаи коронавируса в Литвы в минувшие выходные...
В Литве будут предприняты новые меры: ужесточают посещение пациентов, вернется обязательное тестирование (11)
179 – столько новых случаев коронавируса...
Как жители Литвы реагируют на жесткую позицию власти в отношении Лукашенко (307)
Большая часть жителей Литвы одобряет реакцию властей...