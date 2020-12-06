Гитанас Науседа отклонил двух кандидатов: он поручил премьер-министру найти альтернативу выдвинутому Партией свободы кандидату на пост министра транспорта Каспарасу Адомайтису и министру сельского хозяйства, выдвинутому консерваторами - Дале Минятайте.

Политологи, с которыми говорил Delfi, утверждали, что, не согласившись с кандидатурой двух министров, президент пошел по компромиссному пути, избегая открытой конфронтации с правящим большинством. И главная причина такого выбора главы государства - не только охватившая страну пандемия коронавируса, но и амбиции Г. Науседы во внутренней политике.

Конфронтации не дождались

"Г. Науседа повел себя гораздо мягче, чем ожидалось. Ожидалось противостояние, а мы увидели только шторм в стакане. Было отклонено всего две кандидатуры: все догадались, что К. Адомайтис не подходит, а Д. Минятайте всегда была запасной кандидатурой, которую не представили всем, ее выдвинули позже, она не партийная", - так оценил решение президента оценил доцент, политолог Кястутис Гирнюс.

Его поддержал коллега-политолог, доцент Мажвидас Ястрамскис, утверждающий, что отклонение одного или двух кандидатов на самом деле не вызывает политического кризиса. Хотя правительствопосле выборов в Сейм формируется премьер-министром, президент берет на себя часть ответственности за утверждение состава кабинета министров, поэтому корректировки становятся возможными и естественными.

"С одной стороны, эти кандидатуры несущественны. С другой стороны, их выбор действительно может вызвать вопросы - о подготовке, компетентности, об их опыте. Кандидатура министра сельского хозяйства внесена в последний момент, с президентом можно согласиться. Кандидаты от Партии свободы в целом, будучи кандидатами новой партии, не могут иметь большого опыта в политической сфере", - сказал он.

По мнению политолога, президент должен доверять премьер-министру и коалиционному большинству, т. е. консерваторам. Мы увидели это доверие при поддержке министров, делегированных консерваторами. А корректировка кандидатов, предложенных небольшими партиями, не очень значительна и наблюдалась ранее.

Кандидатура Арунаса Дулькиса в министры здравоохранения вызвала бурную дискуссию в публичном пространстве.

Политолог М. Ястрамскис заверил, что в данном случае у президента не было большой свободы выбора. "Консерваторы, представив А. Дулькиса как непартийного, как одного из пары непартийных профессионалов, не оставили президенту места для маневра. Это профессионал, поэтому президентура, отметая кандидатуру, должна представить очень серьезные аргументы своего решения.

Бывшие президенты как бы обязали Г. Науседу отстаивать принцип непартийности, чтобы в правительстве были не только лишь лояльные партийные кадры. Президентура, вероятно, на то или иной министерство, которые вызвали сомнения, смотрела через увеличительное стекло, и эти министерства могут дождаться критики, сопровождаемой заявлениями о том, что президентура так и думала об этих министрах", - сказал М. Ястрамскис.

Политолог К. Гирниус отметил, что высказывания главы государства как в адрес А. Дулькиса, так и в адрес других кандидатов могут работать как перестраховка. Тогда, столкнувшись с некоторыми проблемами в работе министров, он мог бы сказать, что я предвидел это, но уступил пожеланиям электората и премьер-министра.

"Хотя президент повторил, что сомневается в А. Дулькисе, он подчеркнул, что И. Шимоните взяла на себя ответственность, так мы его утвердим и будем внимательно следить за работой. Если он не буде работать должным образом, его можно будет заменить. Теоретически все работает, но на практике это будет практически невозможно. Как определить, министр или обстоятельства виноваты в продолжающейся пандемии? В этой ситуации А. Дулькис может чувствовать себя достаточно безопасно. Мало того, И. Шимоните говорит, что она будет курировать сферу здравоохранения. То есть, если А. Дулькис, по мнению президента, будет работать некорректно, это будет означать, что И. Шимоните тоже работает не так, как следовало бы", - пояснил К. Гирнюс.

К компромиссу ведет идея государства благосостояния

На вопрос, какие причины могли побудить президента Г. Науседу пойти на компромисс в отношении состава кабинета министров, политологи согласились, что влияние оказала сложившаяся из-за распространения коронавируса ситуация в стране, которая побудила быстрее формировать правительство. Однако не это было главной причиной.

"Возможно, если бы не пандемия, то было бы меньше комментариев по поводу затянувшегося процесса, но конституционные часы, когда правительство должно быть утверждено в течение 15 дней с момента назначения премьер-министра, все же тикали. Может быть, большинство людей немного терпеливее относятся к напряженному процессу переговоров о ситуации с пандемией, зная, что, похожая ситуация была и в 2008-2009 годах, и конфликтно настроенный президент не благосклонен, поскольку может потребоваться поддержка президента для принятия потенциально непопулярных решений", - утверждал М. Ястрамскис.

Между тем К. Гирнюс обратил внимание на амбиции нынешнего главы государства во внутренней политике. "Г. Науседа хочет действовать во внутренней политике, он хочет создать государство благосостояния. Если его не поддержит большинство, он ничего не сможет сделать: его законы не будут приняты, его вето будет отклонено. Именно он вынужден искать компромиссное решение. У Дали Грибаускайте не было внутриполитических амбиций, поэтому она могла рискнуть и вступить в конфронтацию с правительством.

На него оказывает давление не пандемия, она должна закончиться через полгода. После этого ему останется три года президентства, поэтому, если он хочет что-то сделать, он должен будет сделать это через нынешний Сейм и правительство. Он не хочет портить отношения во внутренней политике, потому что испорченные отношения вынудят его проиграть", - подчеркнул политолог.