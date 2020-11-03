"Беларусь не услышала призыва не создавать угрозу жителям Евросоюза и остановить запуск БелАЭС. Поэтому в Литве начинают применять закон о защитных мерах от небезопасных атомных станций. На литовском рынке нет места электроэнергии, производимой на небезопасных атомных станциях", – написал Г. Науседа в социальной сети "Фейсбук".
Он утверждает, что следует настроиться на работу над тем, чтобы электроэнергия с небезопасных АЭС третьих стран не попадала не только на литовский рынок, но и на рынок ЕС.
"А также ускорить реализацию проекта синхронизации с континентальной Европой, после которой было договорено не продолжать торговлю электроэнергией с третьими странами", – подчеркнул президент.
Во исполнение закона о бойкоте электроэнергии с БелАЭС компания Litgrid во вторник установила нулевую пропускную способность для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси. Представители Litgrid сообщили BNS, что в Балтийские страны теперь не импортируется электроэнергия ни из Беларуси, ни из России, за исключением Калининградской области, с которой Литва продолжает торговлю.
Физически системы электропередачи Литвы, Латвии и Эстонии будут отключены от ЛЭП Беларуси и России после синхронизации ЛЭП Балтийских стран с Западной Европой в 2025 году.
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