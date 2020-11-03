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В связи с тем, что во вторник началось производство электроэнергии на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце и станция была подключена к линиям электропередачи, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва не смирилась, и не будет мириться с угрозами, которые представляет эта станция.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

"Беларусь не услышала призыва не создавать угрозу жителям Евросоюза и остановить запуск БелАЭС. Поэтому в Литве начинают применять закон о защитных мерах от небезопасных атомных станций. На литовском рынке нет места электроэнергии, производимой на небезопасных атомных станциях", – написал Г. Науседа в социальной сети "Фейсбук".

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Он утверждает, что следует настроиться на работу над тем, чтобы электроэнергия с небезопасных АЭС третьих стран не попадала не только на литовский рынок, но и на рынок ЕС.

"А также ускорить реализацию проекта синхронизации с континентальной Европой, после которой было договорено не продолжать торговлю электроэнергией с третьими странами", – подчеркнул президент.

Во исполнение закона о бойкоте электроэнергии с БелАЭС компания Litgrid во вторник установила нулевую пропускную способность для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси. Представители Litgrid сообщили BNS, что в Балтийские страны теперь не импортируется электроэнергия ни из Беларуси, ни из России, за исключением Калининградской области, с которой Литва продолжает торговлю.

Физически системы электропередачи Литвы, Латвии и Эстонии будут отключены от ЛЭП Беларуси и России после синхронизации ЛЭП Балтийских стран с Западной Европой в 2025 году.

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