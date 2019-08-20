Науседа в Эстонии обсудит вопросы безопасности и энергетики

Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник отбывает с ознакомительным визитом в Эстонию, где обсудит вопросы безопасности и энергетики.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

Главу Литовского государства примут президент Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министр Юри Ратас и спикер парламента Хенн Пыллуаас.

"В ходе визита лидеры обсудят вопросы двустороннего политического и экономического сотрудничества, ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, планы обороны НАТО, вопросы повестки дня Европейского союза, в том числе по переговорам о следующей финансовой перспективе ЕС, формирования новой комиссии", - сообщает Администрация президента.

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Г.Науседа намерен вести разговор о сотрудничестве в области научных исследований и инноваций, создании общего балтийского рынка капитала.

На встречах будут рассмотрены такие вопросы, как "синхронизация электрических сетей с континентальными электрическими сетями, создание единого газового рынка ЕС и безопасность Островецкой АЭС", а также строительство железных и автомобильных дорог.

Литва ещё не присоединилась к общему газовому рынку, создаваемому другими странами Балтии и Финляндией.

По имеющимся у BNS сведениям, переговоры с Литвой зашли в тупик из-за требования страны оставить ей деньги, которые она получает от транзита газа в Калининградскую область, споры ведутся и по вопросу компенсации литовских инвестиций в трубопровод с Польшей.

Это четвёртый официальный визит президента Литвы. Он уже побывал в Польше, Латвии и Германии.

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