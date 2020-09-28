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Президент Литвы Гитанас Науседа надеется обсудить с прибывающим в Вильнюс президентом Франции Эмманюэлем Макроном позиции по отношениям с Россией.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

"Мы должны многое обсудить – не только вопросы, по которым мы говорим в унисон, но и те аспекты, по которым мы должны более подробно пояснить друг другу свои позиции. Среди последних я бы упомянул и взгляд на отношения с Россией, стремление к европейской стратегической автономии, роль и перспективы НАТО", – написал в социальной сети "Фейсбук" президент Литвы в понедельник утром.

"Настоящие друзья должны не только вежливо кивать друг другу головой, но, если требуется, дискутировать или спорить. Я не сомневаюсь, что Литва и Франция именно такие друзья", – добавил Г. Науседа.

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Литовские дипломаты критиковали стремление Э. Макрона установить более тесный диалог с Россий, литовцы также опасаются, что пропагандируемая французами идея европейской стратегической автономии может запутать связи Европы с США в сферах обороны и безопасности.

Г. Науседа также приветствовал позицию Э. Макрона о том, что не признаваемый Западом президент Беларуси Александр Лукашенко должен покинуть пост.

"Французский президент, заявивший о том, что Александр Лукашенко должен уйти, поскольку утратил легитимность, продемонстрировал свою ясную позицию и принципы характерные для лидера демократического общества. Этих качества зачастую не хватает Евросоюзу при принятии решений по белорусскому вопросу", – отметил Г. Науседа.

Э. Макрон прибудет с официальным визитом в Литву в понедельник после обеда.

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