"Мы должны многое обсудить – не только вопросы, по которым мы говорим в унисон, но и те аспекты, по которым мы должны более подробно пояснить друг другу свои позиции. Среди последних я бы упомянул и взгляд на отношения с Россией, стремление к европейской стратегической автономии, роль и перспективы НАТО", – написал в социальной сети "Фейсбук" президент Литвы в понедельник утром.
"Настоящие друзья должны не только вежливо кивать друг другу головой, но, если требуется, дискутировать или спорить. Я не сомневаюсь, что Литва и Франция именно такие друзья", – добавил Г. Науседа.
Литовские дипломаты критиковали стремление Э. Макрона установить более тесный диалог с Россий, литовцы также опасаются, что пропагандируемая французами идея европейской стратегической автономии может запутать связи Европы с США в сферах обороны и безопасности.
Г. Науседа также приветствовал позицию Э. Макрона о том, что не признаваемый Западом президент Беларуси Александр Лукашенко должен покинуть пост.
"Французский президент, заявивший о том, что Александр Лукашенко должен уйти, поскольку утратил легитимность, продемонстрировал свою ясную позицию и принципы характерные для лидера демократического общества. Этих качества зачастую не хватает Евросоюзу при принятии решений по белорусскому вопросу", – отметил Г. Науседа.
Э. Макрон прибудет с официальным визитом в Литву в понедельник после обеда.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Строительный сектор Литвы обескровлен: работники из третьих стран уехали (98)
"Работать некому", – так о сегодняшней ситуации...
Пир во время чумы: за время карантина зарплаты чиновников значительно увеличились (25)
Пока сотни тысяч работников в Литве 3 месяца во время...
Глава Минздрава Литвы пока не рискует прогнозировать пик второй волны (13)
Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига 28 сентября...
Опрос: 6 из 10 респондентов считают, что ситуация в Литве ухудшается (8)
В Литве немного увеличилось количество жителей,...
Глава Центробанка Литвы: долг будет самым большим за всю историю (25)
Согласно новейшим показателям, основные секторы...