Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа обмолвился, что уже наметил 4–5 человек, которые могли бы занять пост премьер-министра, если Саулюс Сквернялис уйдет с поста.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Lukas Bartkus

"Сейчас в мыслях я не смогу пересчитать, но точно не меньше 4–5 кандидатов, людей, которые участвуют в политике или активной общественной жизни", – сказал он.

Ранее Науседа говорил, что у Сквернялиса есть черты, необходимые хозяйственному человеку, и если бы он стал президентом, то предложил бы Сквернялису остаться на этом посту.

"Во-первых, сама правящая коалиция должна явно демонстрировать желание продолжать работу на благо Литвы. Не связывать его с результатами выборов. Если такое желание и решимость есть, есть правящая коалиция и ее большинство, я думаю, что этот вариант можно было бы обсуждать. Тем более, что Сквернялис дал присягу и много всего обещал обществу. Было бы приятно, если бы за достаточно небольшой срок он смог бы осуществить эти обещания. Я думаю, что это был бы один из вариантов, который я готов обсудить. Но если правящая коалиция не хочет работать или устала, конечно, надо искать других кандидатов", – сказал он.

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На вопрос, с кем из лидеров опроса - Ингридой Шимоните или Саулюсом Сквернялисом – он хотел бы встретиться во втором туре, Науседа сказал, что это не то место, где можно делать какой-то выбор.

"Я отличаюсь и от одного, и от другого кандидата, видно, я тот кандидат, который если пройдет, принесет существенные перемены, во-первых, в стиле общения – мне ближе эта черта Валдаса Адамкуса. Он старался посадить всех за стол переговоров, с уважением говорить со всеми, оценивать разные мнения и тогда принимать решение", – сказал Науседа.

Он заметил, что с командой уже обсудил стратегию в случае выхода во второй тур того или иного кандидата.

На вопрос, что он будет делать, если не станет президентом – останется в политике, будет заниматься бизнесом или академической деятельностью, он ответил, что об этом говорить пока поздно.

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