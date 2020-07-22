Науседа: уровень риска бедности в Литве все еще очень высок

"Обнародованные Департаментом статистики показатели бедности за 2019 год свидетельствуют, что мы движемся в хорошем направлении. Это радует. Но вместе с тем мы должны быть реалистами - уровень риска бедности все еще остается очень высоким. Он заметно выше среднего показателя Евросоюза (ЕС)", - написал президент в своем фейсбуке в среду.

"Инвестиции, о которых было договорено вчера в Европейском совете, позволяют Литве по-другому оценивать потенциал национального государственного бюджета. В преддверии выборов в Сейм нам следует обратить внимание не только на то, что предлагают партии в сфере раздела и передела, но и на предлагаемые ими дорожные карты в экономике и инновациях. Иначе мы будем постоянно топтаться на месте или ходить по кругу", - написал он.

Департамент статистики в среду сообщил, что в Литве за чертой абсолютной бедности в прошлом году жили около 215 тыс. человек – доходы одного из них не превышали 251 евро в месяц, а доходы семьи из двух родителей и двух детей до 14 лет – 527 евро. Уровень абсолютной бедности в 2019 году составлял 7,7%, что на 3,4 пункта ниже, чем в 2018 году.

Между тем в прошлом году ниже уровня риска черты бедности проживали около 576 тыс. человек – этот показатель в прошлом году составил 20,6% – за год он сократился на 2,3 пункта.

Согласно данным Евростата, в 2018 году средний показатель уровня бедности в ЕС был 17,1%.

"Что значит 20,6% жителей, находящихся за чертой бедности? Это 576 тыс. человек - слишком много, чтобы можно было успокоиться. Примерно численность населения Вильнюса финансово не сводит концы с концами!" - пишет Г. Науседа.

По его словам, уровень риска бедности работающих граждан почти не снизился, слишком велико и неравенство доходов.

Президент также отмечает, что самым высоким уровень риска бедности остается среди пенсионеров, однако положительно настраивает то, что этот показатель за год улучшился.