"Я могу сказать, что в ближайшее время планирую объявить, буду ли я участвовать в президентских выборах", - сказал Г. Науседа BNS в четверг.
Пока он лидирует в опросах общественного мнения среди потенциальных кандидатов в президенты.
С приближением праймериз в партии его выдвигают кандидатом несколько отделений Союза Отечества-Литовских христианских демократов. В сентябре Г. Науседа должен будет определиться, согласится ли он участвовать во внутрипартийных выборах.
В четверг в банк SEB bankas обратился председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасис Якелюнас с просьбой пояснить, согласуется ли возможное участие Г. Науседы в выборах с кодексом этики банка, и не возникает ли риск нанесения ущерба банку в связи с такими действиями.
В феврале по поводу Г. Науседы к акционерам банка обращался и депутат-консерватор Жигимантас Павилёнис.
Г. Науседа заявляет, что его решения не связаны с действиями парламентариев.
"Я об этом думал еще раньше, я считаю, что это логичное и хорошее решение. Но другие люди не поощрили мое окончательное решение, поскольку оно было принято раньше. Решение есть, и оно будет объявлено вскоре, требуется еще немного терпения и все будет сделано", - заверил экономист.
Банк SEB bankas сообщил, что многолетний советник президента и старший экономист Г. Науседа покидает банк с 7 сентября. Его должность временно займет нынешний старший аналитик банк Тадас Повилаускас.
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