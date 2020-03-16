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У президента должно быть больше полномочий в объявлении досрочных выборов, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

"У президента должно быть больше полномочий для организации досрочных выборов. Формально, теоретически досрочные выборы могут быть организованы, но реально, практически их организовать невозможно, и с незапамятных времен этого не было", – сказал глава государства в интервью передачи "Неделя" телеканала LRT, которая транслировалась в воскресенье.

"Пожалуй, баланс между властями был бы большим, если бы такая акция или такая альтернатива (как досрочные выборы – BNS) существовала бы", – отметил глава государства.

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О возможности объявить досрочные выборы Г. Науседа рассуждал, отвечая на вопрос о том, не было ли ошибкой назначать после президентских выборов министром транспорта представителя Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Ярослава Неверовича, деятельность которого была оценена негативно.

"Если бы не было правящей коалиции, не было бы бюджета 2020 года, вопрос в том, как бы мы сегодня справлялись с угрозой коронавируса, если бы не было нормального правительства", – так Г. Науседа ответил на этот вопрос.

Он также повторил, что работа министра транспорта его не устраивает.

Глава государства также сказал, что если бы у него было больше полномочий в данной ситуации, то он как президент был бы готов принять и на себя риск, связанный с досрочными выборами, то есть возможность, что новый сейм может инициировать и досрочные президентские выборы, поскольку по Конституции у вновь избранного сейма есть такое право.

Сейчас президент может объявить досрочные парламентские выборы, если сейм не утверждает правительство, либо по предложению Кабмина, если сейм выражает прямое недоверие правительству.

ru.DELFI.lt
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