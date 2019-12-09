"В нашей стране до этого времени не было своего "единорога", однако мы видим, что все возможно – здесь могут появиться такие миллиардные компании. В Вильнюсе родилась прекрасная идея, ее развивали и взращивали. Так что у нас есть благоприятные условия для создания таких компаний в Литве", – сказал Г. Науседа для пресс-релиза после состоявшейся в понедельник встречи с руководством и сотрудниками стартапа Vinted, недавно ставшего первым "единорогом" в Литве.

"Давайте не будем поддаваться синдрому провинциальности, что все, что происходит важного, происходит где-то в других местах. Это может происходить здесь, в Литве", - сказал глава государства.

В прошлом месяце сообщалось, что на новом раунде инвестиций компания Vinted привлекла 128 млн евро и стоимость стартапа превысила 1 млрд евро. Таким образом Vinted стала первым в Литве "единорогом" – стартапом, стоимость которого превышает 1 млрд евро.

Как сообщала Vinted, основным инвестором нового раунда стала вновь инвестировавший фонд венчурного капитала Lightspeed Venture Partners.

По словам руководства компании, средства будут инвестировать в увеличение числа работников и географическое развитие.

Vinted в 2015 году привлекла 25 млн евро, в 2018 году – 50 млн евро инвестиций.