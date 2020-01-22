Науседа: тема мнимой дискриминации поляков поднимается искусственно

В среду на странице в социальной сети "Фейсбук" Г. Науседа заявил, что с польским народом "нас связывают долгие годы общей истории и борьбы за свободу".

"Поляки в Литве, как и другие проживающие здесь народы, вносили и вносят большой вклад в создания современного, открытого, сильного Литовского государства. Они являются богатством Литвы, и я это подчеркивают со своей первой речи в день инаугурации, когда акцентировал идею Единой Литвы", – отметил Г. Науседа.

"Поэтому я резко негативно оцениваю попытки добиться узко партийных интересов, искусственно поднимая тематику мнимой дискриминации по национальному признаку, когда связываются между собой совершенно не связанные вопросы, такие как национальность и способность занимать должность", – отметил он.

Эту позицию президент выразил после интервью премьера Саулюса Сквернялиса порталу delfi.lt о том, что фон дискуссий по Я. Наркевичу "становится все более похожим на дискриминацию по национальности".

Г. Науседа подчеркнул, что дал присягу быть равно справедливым ко всем "независимо от национальности, веры или мировоззрения".

"Я верен своей присяге, и, если потребуется, предоставленными мне Конституцией полномочиями буду защищать граждан нашей страны от дискриминации по любому признаку. Я также дал присягу служить во благо всех жителей Литвы, поэтому в случае непотизма я был и буду принципиальным, неважно, какая партия этим занимается", – добавил глава государства.