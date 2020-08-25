Науседа: совместные проекты Литвы и Польши реализуются довольно успешно

"Да, мы выступили с инициативой также ускорить проект синхронизации (синхронизации энергосетей Балтийских стран с сетями Европы – BNS), и здесь, возможно, за исключением определенных вопросов, связанных с отказом от покупки электроэнергии, Rail Baltica, Via Baltica и другие проекты, как со стороны Польши, так и в масштабе Балтийских государств реализуются вполне успешно", - сказал Г. Науседа журналистам после церемонии вручения В. Адамкусу награды "Прометей", учрежденной в честь погибшего президента Польши Леха Качиньского.

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"И я надеюсь, что и я в конце своего срока полномочий, и президент В. Адамкус обязательно увидим окончание реализации этих проектов", - добавил он.

На церемонии В. Адамкус выразил сожаление, что после того, как 20 лет назад был заложен фундамент для совместных проектов в областях инфраструктуры и энергетики, они пока не завершены.

"У меня есть надежда, что уже в недалеком будущем будут проложены новые, соответствующие современным стандартам скоростные шоссе и железнодорожные линии, что наши страны будут соединены энергетическими сетями, трубопроводами, современными телекоммуникационными сетями. Прошло 20 лет, но эти перемычки еще не закончены", - подчеркнул он.

По мнению В. Адамкуса, в слишком медленном осуществлении стратегических проектов виновата "бюрократическая негибкость".

"Я надеюсь, что мы (...) завершим то, что необходимо этому региону", - сказал экс-президент.