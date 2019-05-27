Науседа сообщил, кого позовёт в свою команду

"А. Забараускас согласился стать членом моей команды, стать моим менеджером по коммуникации", - сказал Г. Науседа на пресс-конференции.

А. Забараускас до этого времени руководил коммуникацией предвыборного штаба Г. Науседы.

Избранный президент также хотел бы видеть в своей команде и стратега своей предвыборной кампании Повиласа Мачюлиса.

"Я вижу в своей команде и, кстати, в важной роли, П. Мачюлиса", - сказал Г. Науседа.

Бывший вице-мэр Каунаса П. Мачюлис ушел с должности в самоуправлении и организации "Единый Каунас" в прошлом году, решив присоединиться к команде участвовавшего в президентских праймериз консерваторов бывшего дипломата Вигаудаса Ушацкаса.

После того, как В. Ушацкас не стал кандидатом партии консерваторов Союз отечества - Христианские демократы Литвы, П. Мачюлис сказал, что больше не будет участвовать в политике, однако вскоре присоединился к команде Г. Науседы.

Г. Науседа упомянул, что присмотрел и других кандидатов, также и за пределами своей предвыборной компанды, однако пока не хочет называть их фамилии.

"Пока я не получил их (членов команды – BNS) согласия, поверьте, другие фамилии я называть не будут. Один раз я это сделал, и это было не лучшее сообщение в моей жизни", - сказал Г. Науседа.

Во время предвыборной кампании Г. Науседа упомянул, что предложил завершающему срок полномочий главнокомандующему армией Литвы Йонасу Жукасу стать его советником в случае избрания президентом.

Тогда Г. Науседа навлек на себя критику за то, что вовлек главкома Вооруженных сил в предвыборную кампанию, а Й. Жукасу пришлось выяснять обстоятельства посредничества в этой встрече главы конфедерации предпринимателей Валдаса Суткуса.

Й. Жукас говорил, что примет решение о вероятной работе в президентской команде в июле, когда истечет срок его полномочий в должности главнокомандующего армией.