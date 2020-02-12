Науседа сомневается, что на следующей неделе удастся договориться о бюджете ЕС

"Я считаю, что на нынешнем этапе нужно быть очень большим оптимистом, чтобы надеяться, что мы найдем все ответы на вопросы на ближайшем заседании", – сказал Г. Науседа журналистам в Брюсселе во вторник.

Он сказал это после двусторонней встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Понимаю, что позже сделать это точно не будет легче, потому что придут другие вопросы повестки дня, которые, возможно, наэлектризуют политическую ситуацию здесь, в Брюсселе, и понимаю желание как можно скорее завершить обсуждение многолетней финансовой перспективы", – сказал Г. Науседа.

"Но просто-напросто мы пока слишком далеки от того, чего хотим достичь и чего сейчас можно достичь. И этот процесс, когда придется немного калибровать надежды и возможности, должен занять больше времени", – добавил он.

Беседу с Ш. Мишелем президент Литвы охарактеризовал как конструктивную.

Литва добивается как можно меньшего сокращения конвергенционных средств – эта помощь выделяется на ликвидацию экономического отставания менее развитых регионов. Согласно последним предложениям, конвергенционная финансовая помощь Литве в новом бюджете может сократиться на четверть.

Главный критерий сокращения финансирования – возросший показатель валового внутреннего продукта на душу населения. Г. Науседа говорит, что обратил внимание на то, что в случае Литвы этот показатель в немалой степени связан с сокращением численности населения в результате эмиграции.

"Реакция очень дружественная и наша беседа была конструктивной. Мы обратили внимание на те аргументы, которые кажутся нам важными и которые особенно следует применять в отношении Литвы, частично и в отношении Латвии. Это, прежде всего, эмиграция и сокращение численности населения, которое и сильно искажает сами показатели, и сильно тормозит или притормаживает наш конвергенционный процесс, но есть и другие вопросы", – сказал глава государства.

На следующей неделе, 20 февраля, европейские лидеры соберутся, чтобы обсудить финансовую перспективу Сообщества на 2021-2027 годы. Перед саммитом бельгийский политик Ш. Мишель, который будет председательствовать на нём, проводит встречи с лидерами стран.

Литва также хочет, чтобы прямые выплаты, которые получают фермеры страны, быстрее достигли среднего показателя ЕС, также страна добивается увеличения поддержки финансированию закрытия Игналинской АЭС (ИАЭС) и схеме калининградского транзита.

Переговоры о размере нового бюджета и его распределении осложняет то, что в нем больше не будет вклада Великобритании.

"Нашей целью было объяснить, почему предварительные предложение, которые сейчас представлены, не устраивают, в особенности, по конвергенционным фондам и прямым сельскохозяйственным выплатам", – сказал Г. Науседа.

"Вне всякого сомнения, чем меньше будет тот пирог, который мы собираемся делить между странами, тем меньше останется пространства для переговоров, тем меньше можно будет что-то сделать, потому что когда тянут слишком короткое одеяло, чьи-то ноги всё равно будут голые", – сказал глава государства.

"Мы здесь также видим определенное несоответствие между теми потребностями, которые у нас есть, и теми ресурсами, которые предлагаются на этом предварительном этапе", – сказал он.

Нынешний бюджет заканчивается в конце этого года.