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Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что ситуация в Беларуси не меняется, поэтому Европе следует подумать о втором пакете санкций для белорусского режима.
Науседа: ситуация в Беларуси не меняется, Европе следует обсудить санкции
© DELFI / Josvydas Elinskas

Он сказал это в четверг, когда прибыл в Брюссель для участия в встрече Европейского совета.

"К сожалению, должен сказать, что ситуация не меняется, и мы видим усилия режима с целью наказать и преследовать жителей Беларуси, мирных участников протестов", - сказал журналистам глава Литвы.

По его словам, Европе следует скоординировать усилия и политику в отношении белорусского режима.

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Г. Науседа также подчеркнул, что не следует поддаваться самообману в связи с действиями авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко - его встречей с находящимися в СИЗО задержанными лидерами оппозиции.

"На мой взгляд, это попытка выиграть время и взять ситуацию под контроль, в связи с чем Евросоюзу (ЕС) следует рассмотреть второй шаг - второй пакет акций", - добавил он.

Президент Литвы также выразил благодарность странам Европы, которые отозвали своих послов для консультаций после того, как минский режим потребовал от Литвы и Польши сократить число работающих в посольствах дипломатов.

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