"Возможно, мне не хватило акцента на социальной отчужденности, поскольку совсем недавно Еврокомиссия выдвинула очень не утешительные выводы по поводу нашего положения в сфере социальной безопасности", – сказал во вторник журналистам в сейме Науседа.
Отвечая на вопрос об общем впечатлении от сообщения Грибаускайте, Науседа сказал, что "впечатление хорошее, это была речь, обобщающая десятилетний период, в которой большое внимание было уделено нашим международным достижениям, достижениям в сфере создания правового государства".
На минувшей неделе Еврокомиссия призывала Литву расширить базу налогообложения и повысить расходы на социальное обеспечение, чтобы снизить бедность и социальное неравенство.
Брюссель утверждает, что Литва несправедливо распределяет плоды роста экономики – социальное неравенство – это одна из крупнейших проблем в Евросоюзе, бедность чаще всего грозит людям старшего возраста, людям с недугами, неполным семьям и безработным.
ЕК утверждает, что неравенство в Литве - это последствие низких расходов на социальное обеспечение и нехватки социальных услуг.
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