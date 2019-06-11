"Возможно, мне не хватило акцента на социальной отчужденности, поскольку совсем недавно Еврокомиссия выдвинула очень не утешительные выводы по поводу нашего положения в сфере социальной безопасности", – сказал во вторник журналистам в сейме Науседа.

Отвечая на вопрос об общем впечатлении от сообщения Грибаускайте, Науседа сказал, что "впечатление хорошее, это была речь, обобщающая десятилетний период, в которой большое внимание было уделено нашим международным достижениям, достижениям в сфере создания правового государства".

На минувшей неделе Еврокомиссия призывала Литву расширить базу налогообложения и повысить расходы на социальное обеспечение, чтобы снизить бедность и социальное неравенство.

Брюссель утверждает, что Литва несправедливо распределяет плоды роста экономики – социальное неравенство – это одна из крупнейших проблем в Евросоюзе, бедность чаще всего грозит людям старшего возраста, людям с недугами, неполным семьям и безработным.

ЕК утверждает, что неравенство в Литве - это последствие низких расходов на социальное обеспечение и нехватки социальных услуг.