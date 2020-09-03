По его словам, утвержденный на этой неделе в Литве список должностных лиц, которым запрещен въезд, "не является окончательным" и может меняться "в зависимости от обстоятельств".

"(Список может меняться – BNS) в зависимости от того, что мы видим в последние дни, какие должностные лица участвуют в принятии решений – недавнее решение Конституционного суда позволяет предположить, что это ведомство, в котором в Литве никто не сомневается, и является высшим гарантом Конституции, к сожалению, там используется в политических целях", – сказал президент журналистам в четверг в Вильнюсе в Великокняжеском дворце.

"Несомненно, на это нужно реагировать. А что касается даты – когда примем решение, тогда и заявим", – добавил он.

На минувшей неделе Конституционный суд Беларуси распространил заявление о том, что признает состоявшиеся 9 августа выборы демократичными, созданный оппозицией Координационный совет называет антиконституционным и предупреждает протестующих о том, "что в настоящее время соблюдение режима конституционной законности является безусловным и необходимым условием деятельности всех субъектов общественно-политических отношений и граждан нашей страны в целях обеспечения противодействия любому деструктивному воздействию на стабильность и суверенитет государства, гражданский мир и согласие в обществе, устойчивость конституционного строя." КС также напомнил, что "любые действия по изменению конституционного строя и достижению государственной власти насильственными методами, а также путем иного нарушения законов Республики Беларусь наказываются согласно закону".

Суд констатировал, что "9 августа 2020 года белорусский народ в порядке, установленном Конституцией и основанным на конституционных принципах, избирательном законодательстве, выразил свое свободное волеизъявление и избрал А.Г.Лукашенко Президентом Республики Беларусь. Демократичность и легитимность выборов Президента подтверждается соблюдением принципов и норм Конституции в избирательном процессе".

Западные страны не признают эти выборы и называют их результаты фальсифицированными.

Страны Балтии на этой неделе ввели санкции для президента Беларуси А. Лукашенко и еще 29 представителей режима, которых считают ответственными за фальсификацию результатов выборов и насилие против мирных демонстрантов. Всем этим лицам на пять лет запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию.

Евросоюз тоже готовит санкционный список. По данным BNS, в нем сейчас 17 человек, но в нем нет А. Лукашенко. Лицам из списка предполагается не только запретить въезд в страны Сообщества, но и заморозить их имущество.

Новые санкции в отношении режима А. Лукашенко было решено ввести в связи с фальсификацией результатов выборов и насилием, примененным против мирных протестующих, в связи с массовыми арестами, побоями и пытками в СИЗО.