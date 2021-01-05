Глава государства подчеркнул это на состоявшейся в понедельник встрече с министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом, сообщает президентское ведомство.
Г. Науседа также призвал правительство искать решения, как помочь работникам находящегося в курортном городе Друскининкай санатория "Беларусь", которые из-за санкций потеряли доходы.
Санаторий утверждает, что банк Swedbank заморозил его счета 18 декабря, мотивируя это введенными Евросоюзом (ЕС) санкциями для представителей белорусского режима.
Счета санатория "Беларусь" были заморожены вскоре после того, как ЕС ввел санкции в отношении Главного хозяйственного управления Президентской администрации Беларуси. Санаторий является госпредприятием, а Главное хозяйственное управление - его владельцем.
Из-за этого зарплату еще не получили почти 400 работников санатория, большинство из них - граждане Литвы.
Центробанк Литвы в минувший четверг сообщил, что поскольку правительство решило сделать исключение для применения санкций ЕС, работники санатория в ближайшее время должны получить зарплату.
Правительство Литвы сейчас работает над планом помощи работникам санатория на долгосрочный период.
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