Науседа с супругой проголосовал на выборах президента досрочно

"Я работаю в академической сфере, поэтому там все базируется на рациональности, интуицией я не руководствовалась бы. Мы отдали все силы, отдали все, что могли, сейчас слово за людьми", – сказала Науседене, отвечая на вопрос, что ей говорит интуиция.
На вопрос, чего он желает своему конкуренту Ингриде Шимоните, Науседа ответил: "Я желаю уважаемой Ингриде оставаться собой, и отдать все силы Литве, неважно в каком амплуа она будет работать".
Он сказал, что чувствует - большая часть работы в ходе кампании проделана.
"Чувство такое, что мы большую часть дел сделали, остался один шажок – примем участие в дебатах и тогда передадим все в руки людей. Я надеюсь, что они примут активное участие в выборах в это воскресенье, им не помешает ни хорошая, ни плохая погода, поскольку самое большое, что мы можем сделать для нашей страны в эти дни - это прийти и проголосовать – по совести, разумению, и идее, которую видят люди", – сказал Науседа.
В субботы и в воскресенье он намерен отдохнуть от дел.
"Хотелось бы развеяться, (…) когда отдаешь все, заслуживаешь минутку отдыха, медитации, времени на то, чтобы побыть с собой наедине. Возможно, уедем за город", – сказал Науседа.
Он также заметил, что если станет президентом, то всеми силами постарается избежать переезда в президентскую резиденцию в Турнишкес.
"Было бы неплохо, если бы там обосновалась какая-нибудь культурная организация или появилось место опеки, но не знаю, возможно ли это", – сказал Науседа.
На вопрос, хочет ли он победы, Науседа сказал, что хочет этого не ради себя.
"Хочу, поскольку считаю, что могу дать Литве иной импульс, больше взаимодоверия и дружелюбия, больше конструктивности, не поворачиваться спиной друг к другу, а наоборот, поворачиваться лицом, говорить с оппонентами и с друзьями, тогда, я надеюсь, многие вещи, которые сейчас медленно продвигаются или стоят на месте, сдвинутся с мертвой точки и мы быстрым шагом пойдем вперед", – сказал Науседа.
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