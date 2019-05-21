"Я в самом начале сказал моей команде, что не должно быть никаких сомнений в вопросе источников финансирования, людей, которые жертвуют средства, обстоятельств, поэтому мы, в отличие от других кандидатов, вернули большую часть переведенных нам средств. Правда, некоторые суммы вернули потому, что они формально не отвечали критериям, не была декларировала недвижимость или имущество вообще. Другие средства мы вернули потому, что появились другие сомнения", – сказал Науседа.

Он неоднократно повторил, что является независимым кандидатом, в отличие от своего оппонента Шимоните, которую не только выдвинула партия Союз отечество-Христианские демократы Литвы, но кампания которой финансируется из бюджета консерваторов - ей выделили 330 000 евро. Физические лица пожертвовали ей 200 000 евро. Науседа - непартийный кандидат, поэтому он может получать пожертвования только от физических лиц.

Критику штаба Шимоните Науседа назвал попыткой консерваторов отвлечь внимание от помощи, выделенной своему кандидату. "Может, они чувствуют себя неудобно из-за того что недавно на их счет пришла такая большая сумма от консерваторов. Сейчас, видно, кандидат, чтобы отвлечь внимание, пытается анализировать наши финансовые дела, но ведь мы все делаем по закону", – сказал Науседа.

Он прибавил, что все свои расходы предаст огласке, когда все проверят аудиторы.

На вопрос, ответит ли Науседа на заданные ему вопросы, он ответил: "Я сам могу задать им вопросы: сколько средств из их кампании перевели компаниям, которые связаны с членами партии консерваторов, с их родственниками?"

На просьбу уточнить, он ответил: "Это всего лишь вопрос. Я задаю вопрос. Его можно тут же опровергнуть и сказать, что таких компаний нет. Я лишь сформулировал гипотетический вопрос, на который штаб кандидата может дать отрицательный ответ, и на этом все закончится".

На повторный вопрос ведущего, есть ли у Науседы подтверждающие это данные, он кандидат ответил: "Давайте подождем, каким будет ответ. Если кто-то захочет ответить, тогда продолжим".

"Если будут отрицать, посмотрим, что будет дальше, – сказал Науседа. – Поставим на этом точку".

Правда, позже он прибавил, что все может быть. "Средств потрачено очень много, а средства из бюджета, пожертвованные партией - это дотация этой партии, эти средства должны использоваться с особой прозрачностью, ими ни за что переплачивать нельзя. У нас создается впечатление, что некоторые суммы очень велики, по сравнению с тем, что на них сделано, по сравнению с тем, сколько мы за это же платили. Это вызывает сомнения".

Он уточнил, что его интересует, почему его штаб и штаб Шимоните за одни и те же услуги, платят разные суммы. "Наверное, у другого лагеря создалось такое впечатление, что мы тратим намного больше, поскольку они берут свою ситуацию. Они видят свои расходы, видят свои финансы и не могут понять, как можно сделать то же самое за меньшую сумму", – сказал Науседа.

Правда, многие услуги регулирует Главизбирком (ГИК), которому компании представляют свои расценки. Науседа сказал, что так регулируется реклама и эфирное время, но есть на чем можно сэкономить. "Ни один специалист не может установить, сколько будет стоить рекламный клип", – сказал Науседа, заметив, что он может стоить 100 000 евро, а его штаб платил за него 2500 евро.

Науседа указал, что, по его данным, рекламный клип Шимоните стоил в 10 раз больше.

Он заметил, что критика консерваторов - это не та тень, которая могла бы упасть на него, и прибавил, что сейчас время говорить о приближающихся выборах, а не о финансах.

В последние дни говорили о том, останутся ли у штаба Науседы долги. Сам Науседа сказал, что пока еще рано говорить об этом. "Как мы можем говорить о каких-то долгах, если сейчас приходят новые средства, и они будут поступать до 1 ч. ночи в пятницу, – сказал кандидат. – Мы делаем все, чтобы долги были ликвидированы или их не было бы вообще".

Кандидат сказал, что все еще получает пожертвования от физических лиц. "Жертвуют и физические лица, вы ведь знаете, больше никто не может, партии не могут. Одним независимым кандидатам партии переводят по 300 000 евро, а другим - нет", – критиковал Шимоните Науседа, заметив, что один человек не может перевести на счет кандидата больше 8850 евро.