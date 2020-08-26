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Президент Литвы Гитанас Науседа в среду приветствовал решение Латвии отказаться от закупок электроэнергии с небезопасной Белорусской АЭС (БелАЭС) - он утверждает, что такое решение "братьев-латышей" логичное.
Науседа: решение Латвии об отказе от электроэнергии с БелАЭС – логичное
© DELFI / Andrius Ufartas

Он также подчеркнул, что решение Латвии не покупать электроэнергию с БелАЭС внесет вклад в процесс успешной синхронизации с сетями континентальной Европы.

"Я обрадован решением коллег и наших братьев-латышей, оно логичное, и главное, я надеюсь, что оно проложит путь к успешной реализации проекта по синхронизации", - сказал Г. Науседа журналистам в Биржай.

"Я предлагаю не забывать об этом аспекте, ведь пока не было единой договоренности, было много вопросов о практической реализации проекта по синхронизации", - добавил он.

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