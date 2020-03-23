"Мне интересно, сколько раз мы ещё будем наступать на эти грабли, на которые наступало уже не одно государство мира. А суть этих граблей очень проста – если заморозить цены или начать их регулировать, то можно ожидать, что эти продукты, цены на которые регулируются, исчезнут с полок", – сказал Г. Науседа на пресс-конференции в понедельник.
По его словам, чтобы цены не росли, главное – обеспечить, чтобы цепочка поставок не пробуксовывала, чтобы на границе не было очередей.
"Сегодня у нас есть все предпосылки обеспечить, чтобы цены не росли. Для этого нужно привести в порядок цепочки поставок, чтобы не было 60-километровых очередей на границе, и нет никаких существенных, фундаментальных причин для резкого роста цен на продукты питания, как нет причин для роста цен и на другие продукты, потому что доходы людей в последнее время росли быстро, но с учётом угроз, которые встают перед экономикой, в будущем они такими темпами расти не смогут", – сказал президент.
Премьер Саулюс Сквернялис на прошлой неделе сказал, что поставщики не должны пользоваться ситуацией и повышать цены на продукты питания. По его словам, правовые акты позволяют правительству и сейму рассмотреть возможность ограничения максимальных цен на самые необходимые продукты. Министр финансов Вилюс Шапока тоже сказал, что если ситуация с ценами станет неконтролируемой, то в некоторых сегментах их регулирование будет возможным.
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