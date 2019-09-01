Руководители Литвы и Украины посещают столицу Польши, Варшаву, в связи с 80-летней годовщиной начала Второй мировой войны.
"У нас очень тесные политические, исторические и культурные связи с Украиной. Мы решительно поддерживаем территориальную целостность Украины и выбранный путь евроатлантической интеграции. Темпы евроатлантической интеграции зависят от осуществления необходимых реформ для страны", - сказал президент Литвы и выразил надежду, что Украина предпримет действия в областях, которые требуют быстрых и решительных решений.
На встрече также обсуждались вопросы экономического сотрудничества в области информационных технологий, возобновляемых источников энергии и финансовых инноваций.
"Мы рады, что не только наши институции, но и наши граждане, сообщества, бизнес и регионы работают вместе. Наша торговля и взаимные инвестиции быстро растут. Мы надеемся, что отношения между двумя странами будут только укрепляться", - поделился мыслями Г. Науседа.
Президент Литвы пригласил Президента Украины посетить Литву.
Науседа: реформы в Украине должны быть систематическими и необратимыми (62)
Во время встречи с президентом Украины Владимиром...
Президент Литвы поздравил Словакию с национальным праздником (6)
Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил...
Премьер о ситуации с Розовой: расследование должно вскрыть ситуацию, но не быть орудием политборьбы (55)
Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что...
Опрос политологов: что означает для Литвы внимание США к Беларуси? (79)
В четверг в Минске советник президента США Дональда...
Новая литовская правая партия собирается привлечь электорат консерваторов (11)
Учредители новой политической партии заявляют, что...
TOP новостей
Науседа: реформы в Украине должны быть систематическими и необратимыми (62)
Во время встречи с президентом Украины Владимиром...
К новому сезону было закуплено еще 13 тыс. вакцин против гриппа (2)
Государственная больничная касса (ГБЛ) закупила на 13...
Спикер Сейма и премьер-министр поздравляют с Днем знаний
Спикер Сейма Викторас Пранцкетис и премьер-министр...
Призыв к тысячам литовских семей: не забудьте забрать принадлежащие вам деньги (19)
В будущем семьи в Литве ждут большие перемены: говорят...
Президент Литвы поздравил Словакию с национальным праздником (6)
Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил...