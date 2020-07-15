Науседа: размещение военных США в Польше пойдет на пользу всему региону

Глава государства сказал это в Грюнвальде после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Эта вероятная передислокация военных будет связана не только с конкретными интересами безопасности Польши, а с интересами безопасности всего региона", - сказал журналистам Г. Науседа.

Президент США Дональд Трамп недавно объявил, что выведет часть американского военного континента из Германии, а некоторые из этих военных будут дислоцированы в Польше.

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По словам президента, Литва активно сотрудничает с Польшей по вопросам безопасности, особенно в плане обеспечения безопасности так называемого "Сувалкского коридора".

"Мы плотно работаем с польской стороной, чтобы аспекты региональной безопасности, аспекты "Сувалкского коридора" были включены в это обсуждение и чтобы они были приняты во внимание", - сказал Г. Науседа.

Он сказал, что услышал от польского лидера, что вопросы безопасности Балтийских стран и финансирование обороны обсуждались и на встрече А. Дуды с президентом США Д. Трампом.

Страны Балтии и Польша входят в меньшинство стран НАТО, которые выполняют неформальное обязательство выделять на оборну 2% валового внутреннего продукта.

"Президент А. Дуда сказал, что во время его встречи с Д. Трампом упоминалась конкретно Литва, другие страны Балтии. Президенту Д. Трампу прекрасно известны наши усилия быть активными и постоянными членами "клуба 2%", - сказал Г. Науседа.