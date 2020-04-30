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В четверг президент Литвы Гитанас Науседа продолжит серию бесед с главами стран, участвующих в программе Восточного партнерства.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

Планируются конференц-звонки с президентом Армении Арменом Саркисяном и президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

„В беседах наибольшее внимание уделяется обсуждению повестки программы Восточного партнерства, реформам, связанным с евроатлантической интеграцией, ситуации с коронавирусом в странах. С главой Грузии будут обсуждаться и проблемы безопасности страны“, – заявил BNS советник президента Антанас Бубнялис.

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Президент Литвы уже беседовал с президентами Беларуси, Украины, Молдавии, Азербайджана.

Данные беседы проходят с рамках подготовки к саммиту Восточного партнерства ЕС 18 июня 2020 года.

Более десяти лет существующая программа ЕС Восточное партнерство – это совместная программная инициатива, направленная на углубление и укрепление отношений с шестью постсоветскими странами - Грузией, Молдовой, Украиной, Арменией, Беларусью и Азербайджаном. Ее цель - создать платформу для сотрудничества по вопросам развития демократии, торговли, экономических стратегий, передвижения людей и др.

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