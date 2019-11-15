Науседа призывает ускорить синхронизацию электросетей

В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа призвал ускорить работу по синхронизации энергосистем стран Балтии с континентальной Европой, чтобы уменьшить зависимость от России.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

Глава государства предлагает принять правовые акты, которые позволят сократить проведение различных процедур, а для постоянной координации проекта создать правительственную комиссиею во главе с премьер-министром.

"Один из способов ускорить процесс - и мы сосредоточимся на этом - состоит в том, чтобы законодательно снизить количество процедурных, юридических и бюрократических решений при реализации стратегических проектов национального значения", - заявил Г.Науседа в ходе проведённой в Президентском дворце дискуссии.

Статьи по теме:
Литва получила 15 млн евро помощи ЕС для реализации проектов в энергетике  (5)
Litgrid объявила важный для смычки Harmony Link конкурс  (1)

"Кроме того, памятуя о хорошем примере реализации проекта терминала сжиженного природного газа (Клайпедский терминал СПГ - BNS), вопрос синхронизации необходимо перенести на уровень правительственной комиссии под руководством премьер-министра", - сказал президент.

Главы Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Европейской комиссии утвердили график работы, согласно которому синхронизация должна быть завершена не позднее 2025 года, а ЕС примет участие в переговорах с Россией и Беларусью относительно плавного отключения от контролируемой Москвой системы БРЭЛЛ.

В рамках реализации проекта в Балтийском море между Литвой и Польшей будет проложен подводный кабель Harmony Link.

Г.Науседа заявил в пятницу, что связанные с прокладкой кабеля закупки должны начаться уже в следующем году.

Литва, Латвия и Эстония в настоящее время работают синхронно в так называемом кольце БРЭЛЛ постсоветской энергетической системы и зависят от московского диспетчера и российской энергосистемы.

После длительных споров страны Балтии подтвердили в прошлом году, что они будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу.

Статьи по теме:

Минэнерго Литвы подготовило план действий по синхронизации (3)

Министерство энергетики Литвы в среду сообщило, что...

Политика

Литва и Россия совершили "обмен шпионами": двое литовцев и норвежец возвращены в Литву (6)

Литва и Россия обменялись лицами, осужденными за...

Науседа призывает ускорить синхронизацию электросетей

В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа призвал...

Министр финансов Литвы отреагировал на информацию о государственном банке: мы знаем, чем это кончается (6)

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока считает, что...

Президент Литвы помиловал двух российских шпионов, открывая путь для обмена с Москвой (47)

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух...

В Литве предлагают декриминализировать часть экономических преступлений (7)

В четверг Министерство юстиции Литвы предложило...

TOP новостей

Литва и Россия совершили "обмен шпионами": двое литовцев и норвежец возвращены в Литву (6)

Литва и Россия обменялись лицами, осужденными за...

Сколько стоит аренда квартиры в столице Литвы: заметны значительные перемены (2)

На рынке недвижимости в Литве сейчас активен как...

Sankt Peterburgo barai Sankt Peterburgo barai Sankt Peterburgo barai Sankt Peterburgo barai Sankt Peterburgo barai

Предлагающие себя литовцам российские студентки обижаются, если их называют проститутками Ориюс Гасановас продолжает тестировать российский безвиз (367)

"Заплати 1500 рублей (21 евро) – проведу с тобой ночь", -...

Шокирующая статистика – о женщинах у плиты и плачущих мужчинах в Литве (3)

Стереотипы о стоящих у плиты женщинах и неплачущих...

Nikolajus Filipčenka

Помилованные в Литве российские шпионы: кто они? (14)

В соответствии с соглашением между Москвой и Вильнюсом...