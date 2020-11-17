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Президент Гитанас Науседа во вторник заявил, что Литва и Польша предлагают Евросоюзу ввести санкции в отношении поддерживающих режим Александра Лукашенко белорусских предприятий.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

"Мы инициировали и дальше продолжаем говорить о том, что ЕС должен принять третий пакет санкций, как в отношении юридических лиц, так и предприятий", - сообщил на общей пресс-конференции с Анджеем Дудой Г. Науседа.

По мнению главы Литвы, действующие в настоящее время санкции "не дали пока того результата, на который мы рассчитывали".

По утверждению Г. Науседы, ЕС также должен помочь гражданскому обществу Беларуси.

ЕС уже применил санкции в отношении более 50 чиновников Беларуси, среди них А. Лукашенко. Они обвиняются в фальсификации выборов и насилии против мирных демонстрантов.

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