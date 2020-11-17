"Мы инициировали и дальше продолжаем говорить о том, что ЕС должен принять третий пакет санкций, как в отношении юридических лиц, так и предприятий", - сообщил на общей пресс-конференции с Анджеем Дудой Г. Науседа.
По мнению главы Литвы, действующие в настоящее время санкции "не дали пока того результата, на который мы рассчитывали".
По утверждению Г. Науседы, ЕС также должен помочь гражданскому обществу Беларуси.
ЕС уже применил санкции в отношении более 50 чиновников Беларуси, среди них А. Лукашенко. Они обвиняются в фальсификации выборов и насилии против мирных демонстрантов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава: в местах скопления людей возможны дополнительные ограничения (84)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...
Профессор о растущей иммиграции: литовцы на таких условиях работать не соглашаются (83)
Экономисты согласны, что для снижения уровня...
Михново. День шестой. Технологии на монастырском уровне. Как прокормить общину, не забыв про молитву (2)
Одна из важных особенностей михновской общины –...
Науседа призывает ЕС ввести санкции в отношении поддерживающих режим Лукашенко предприятий (134)
Президент Гитанас Науседа во вторник заявил, что...
На подписание договора с независимым поставщиком электроэнергии осталось меньше месяца (7)
Несмотря на то, что до 10 декабря подписать договор с...