"Мы инициировали и дальше продолжаем говорить о том, что ЕС должен принять третий пакет санкций, как в отношении юридических лиц, так и предприятий", - сообщил на общей пресс-конференции с Анджеем Дудой Г. Науседа.

По мнению главы Литвы, действующие в настоящее время санкции "не дали пока того результата, на который мы рассчитывали".

По утверждению Г. Науседы, ЕС также должен помочь гражданскому обществу Беларуси.

ЕС уже применил санкции в отношении более 50 чиновников Беларуси, среди них А. Лукашенко. Они обвиняются в фальсификации выборов и насилии против мирных демонстрантов.