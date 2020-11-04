aA
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал руководителей Евросоюза и Еврокомиссии предпринять строгие меры для того, чтобы остановить деятельность небезопасной Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, и чтобы на рынок ЕС не импортировалась электроэнергия, производимая на этой станции.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

В письме председателю Совета руководителей Евросоюза Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен Г. Науседа подчеркнул необходимость дальнейшего требования от Беларуси реализации всех рекомендаций стресс-тестов ЕС и стандартов ядерной безопасности, сообщила администрация президента.

Статьи по теме:
Науседа: в Литве нет места электроэнергии с небезопасных АЭС  (145)
Литва прекратила закупку электроэнергии у Беларуси  (121)

"Очевидно, что требуются более эффективные меры ЕС, чтобы была остановлена эксплуатация небезопасной БелАЭС, и было защищено здоровье и благополучие граждан. Важнейшей задачей является ускорение реализации рекомендаций стресс-теста БелАЭС и задействование всех рычагов для того, чтобы Беларусь остановила деятельность БелАЭС", – подчеркнул Г. Науседа.

Во вторник Беларусь начала производство электроэнергии на БелАЭС, сразу после этого Литва прекратила торговлю с Беларусью.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

На БелАЭС началась выработка электроэнергии Литва прекратила торговлю электроэнергией с Беларусью (69)

Во вторник началась выработка электроэнергии на...

TOP новостей

Введен второй карантин: как Литва будет жить в ближайшие три недели (1)

Минздрав Литвы зарегистрировал проект постановления...

Отрицающие коронавирус граждане перешагнули черту: атаковали больницы, следили за пациентами (291)

Перед длинными выходными власти просили жителей не...

За сутки в Литве выявлено 639 случаев коронавируса, 7 человек скончались (6)

За минувшие сутки в Литве установлено 639 новых случаев...

В парламенте Литвы тихой сапой зарегистрированы поправки: непереизбранным депутатам – пожизненная рента (150)

Перед длинными выходными, 30 октября после обеда, в...

В Сантаришкской клинике есть десять свободных коек для больных коронавирусом (11)

В Сантаришкской клинике на данный момент есть десять...

|Maža didelių žinių kaina