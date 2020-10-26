"Сегодня мы видим на самом деле пугающие цифры, статистику роста заболеваемости коронавирусом (...) Поэтому, на встрече с представителями (Литовского союза - ред.) "крестьян" и "зеленых", конкретно - премьеру Саулюсу Сквернялису и главе партии Рамунасу Карбаускису я подчеркнул, что ответственность следует сохранить до последнего дня работы, последней минуты работы", - сказал президент журналистам после встречи.
"Та работа, которая является обязательной для сохранения жизней людей, должна быть сделана максимально оперативно и эффективно", - сказал Г. Науседа.
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