Науседа призвал главу Польши искать пути диалога с обществом по вопросам прав человека

"Неизбежно, как хорошие друзья, мы поговорили и на трудные темы, среди них - права человека", - во вторник написал в фейсбуке Г. Науседа.

"Моя позиция ясна - всегда высказываюсь и буду высказываться за сохранение прав и свобод человека и непредвзятый диалог с обществом. Такой позиции я придерживаюсь и в вопросе о репродукционном здоровье женщин в Польше", - добавил он.

Президент Литвы верит, что "одна из старейших демократий в Европе" – Польша - будет искать "конструктивный диалог со всеми общественными группами".

Крупные протесты спровоцировало решение Конституционного суда относительно того, что действующие сейчас в Польше законы, разрешающие аборты в случаях патологий плода, противоречат Конституции.

В октябре этого года постановлением Конституционного суда Польши были еще более ужесточены законы об абортах, которые и так были одними из строжайших в Европе.

Главы стран обсудили также совместную борьбу с коронавирусной пандемией, общие стратегии тестирования и вакцинации.

Г. Науседа с А. Дудой, кроме всего прочего, беседовали о бюджете ЕС и Фонде восстановления экономики, его скорейшем утверждении.

"Думаю, что достигнутая компромиссная договоренность с Европейским парламентом о связи правового государства с бюджетом ЕС будет приемлема для всех стран", - утверждает Г. Науседа.

Польша и Венгрия в понедельник блокировали утверждение бюджета ЕС, так как в нем предусмотрено условие, что предоставление средств может быть остановлено, если нарушается принцип верховенства закона.