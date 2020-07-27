Г. Науседа в своем письме также обратил внимание Шарля Мишеля на ситуацию с правами человека в Беларуси, сообщает офис президента.

"Прошу вас о личном участии на высшем политическом уровне и о незамедлительных действиях с целью защиты безопасности и благосостояния граждан Евросоюза (ЕС)", - пишет в письме Г. Науседа.

Президент утверждает, что Беларусь вместе с Россией не принимает во внимание обеспокоенность Еврокомиссии (ЕК), государств-членов ЕС и экспертов Группы европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG) недостаточной прозрачностью проекта БелАЭС и нарушением многих стандартов безопасности в области ядерной энергетики.

На АЭС уже доставлено ядерное топливо, идет подготовка к вводу ее в эксплуатацию в августе.

По словам главы государства, Литва благодарна ЕК за усилия по обеспечению безопасности окружающей среды и ядерной безопасности БелАЭС, однако вовлеченности ЕС на техническом уровне "с целью снижения уровня вероятных угроз от этого возглавляемого Россией проекта" недостаточно.

По мнению Г. Науседы, необходимо направить четкий политический сигнал президенту Беларуси Александру Лукашенко с призывом не вводить БелАЭС в эксплуатацию, пока не решены вопросы безопасности и не проведены в жизнь рекомендации по стресс-тестам ЕС. Одновременно должен быть обеспечен ежедневный мониторинг состояния с безопасностью и проведения в жизнь средств безопасности, включая регулярные визиты экспертов на БелАЭС.

Литва является самым активным критиком строительства БелАЭС и готова бойкотировать попадение электроэнергии с нее на рынок. Минск отклоняет претензии Вильнюса по поводу несоблюдения требований безопасности.