Он озвучил такую позицию в телефонной беседе с лидером Украины Владимиром Зеленским, сообщила группа президента по коммуникации.

"Мы видим, что ситуация не улучшается. Поэтому очень важно расширение санкций ЕС для белорусского режима. Мы приветствуем решение Украины присоединиться к введенному ЕС пакету санкций против белорусского режима", - сказал Г. Науседа для пресс-релиза.

Г. Науседа отметил, что Литва рассчитывает на постоянную солидарность Украины в плане отказа покупать электроэнергию с Белорусской АЭС в Островце.

Как сообщается, президенты также обсудили итоги встречи "нормандской четверки" и прогресс в деле урегулирования конфликта на Донбассе.

"Литва выразила твердую поддержку усилиям Украины, направленным на обеспечение территориальной целостности и суверенитета на всей территории Украины", - говорится в пресс-релизе.

Г. Науседа "приветствовал инициативу В. Зеленского о создании многосторонней платформы для решения вопроса о непризнании аннексии Крыма на международной арене и предотвращения дальнейших нарушений прав человека на полуострове", указал президентский офис.

Президент Литвы также подчеркнул постоянно укрепляющееся сотрудничество Украины и НАТО, а также гарантировал поддержку Украине со стороны Литвы на ее пути к евроатлантической интеграции.

Литовский лидер в этом году планировал посетить Украину, однако визит пришлось отложить из-за карантинных ограничений.

Как сообщает президентское ведомство, главы государств договорились провести конференцию по украинским реформам в июне 2021 года в Вильнюсе.