Бывший советник банка SEB, экономист Гитанас Науседа 17 сентября сообщил, что принял решение и станет кандидатом на выборах президента Литвы, которые состоятся 12 мая 2019 года.
© DELFI / Andrius Ufartas

В понедельник, в 11 ч. Науседа выступил с речью в Вильнюсе, рядом с Центром наук о жизни ВУ, он сообщил, что будет баллотироваться в президенты страны.

Науседа пришел на мероприятие с супругой Дианой и своей командой – юристом Томасом Давулисом, психиатром Линасом Слушнисом, психологом Андрюсом Калугинасом, журналистом Витарасом Радзявичюсом. В его команду также входят предприниматель Илья Лаурс, экономист Теодорас Медайскис, токсиколог Робертас Бадарас, исполнительница Довиле Филманавичюте.

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По опросам общественного мнения Науседа пока - лидер рейтинга кандидатов в президенты Литвы.

Неделю назад Науседа ушел с поста советника президента банка SEB.

По последним данным опроса, заказанного delfi.lt и проведенного компанией Spinter tyrimai, за Науседу готовы голосовать 19,7% участников опроса, за мэра Каунаса Висвальдаса Матийошайтиса - 14,4%, за Саулюса Сквернялиса - 10,7%. На четвертом месте - Вигаудас Ушацкас, а на пятом - консерватор Ингрида Шимоните. 13,9% участников опроса сказали, что не знают, за кого голосовать или не планировали участвовать в выборах.

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