Науседа пригласил Макрона и его супругу Бриджит, поздравив Францию с День взятия Бастилии.
"Я уверен, что ваш визит в Литву был бы особенно ценным в деле установки вех дальнейшего сотрудничества между Литвой и Францией как на уровне двусторонней, так континентальной и трансатлантической общины", – сказал в поздравлении Науседа.
"Это был бы важный символ для нового поколения европейцев, готовых ответственно работать ради своего континента", – сказал президент.
Поздравляя Макрона с Днем взятия Бастилии, Науседа пожелал французам согласия, всестороннего успеха и процветания.
С Днем взятия Бастилии Францию поздравил и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.
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