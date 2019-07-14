Президент Литвы Гитанас Науседа пригласил приехать в нашу страну президента Франции Эммануэля Макрона.
Emmanuelis Macronas
© Sipa / Scanpix

Науседа пригласил Макрона и его супругу Бриджит, поздравив Францию с День взятия Бастилии.

"Я уверен, что ваш визит в Литву был бы особенно ценным в деле установки вех дальнейшего сотрудничества между Литвой и Францией как на уровне двусторонней, так континентальной и трансатлантической общины", – сказал в поздравлении Науседа.

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"Это был бы важный символ для нового поколения европейцев, готовых ответственно работать ради своего континента", – сказал президент.

Поздравляя Макрона с Днем взятия Бастилии, Науседа пожелал французам согласия, всестороннего успеха и процветания.

С Днем взятия Бастилии Францию поздравил и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

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