Науседа пригласил Макрона и его супругу Бриджит, поздравив Францию с День взятия Бастилии.

"Я уверен, что ваш визит в Литву был бы особенно ценным в деле установки вех дальнейшего сотрудничества между Литвой и Францией как на уровне двусторонней, так континентальной и трансатлантической общины", – сказал в поздравлении Науседа.

"Это был бы важный символ для нового поколения европейцев, готовых ответственно работать ради своего континента", – сказал президент.

Поздравляя Макрона с Днем взятия Бастилии, Науседа пожелал французам согласия, всестороннего успеха и процветания.

С Днем взятия Бастилии Францию поздравил и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.