BNS представляет основные цитаты из часовой дискуссии, состоявшейся в Центре исследований Восточной Европы:

1. Западные взгляды.

"Мои взгляды формировались еще 25–30 лет назад, когда довелось побывать в Германии. Там я понял, что западный образ жизни, рыночная экономика являются именно тем путем, который не вызывает ни малейших сомнений, а между тем имевшие место наивные мысли о каком-то срединном или третьем пути - полный абсурд. Мои западные взгляды сегодня только усиливаются.

2. Централизация ЕС.

"Я за Евросоюз (ЕС) как конфедерацию. Литве следовало бы высказаться против отмены права вето при решении вопросов налоговой политики. Государства Восточной Европы применяют более привлекательные тарифы налога на прибыль, подоходного налога, чтобы поощрить инвестиции и предпринимательство. Если этого рычага лишают, то лишают удочки, которой мы хотим поймать рыбу. Более сильные чаще всего ничем не рискуют в проектах федерализации и централизации, небольшим государствам следует быть осторожнее".

3. Щит НАТО.

"НАТО - важнейший и практически единственный наш щит, опираясь на который Литва может сдерживать любого внешнего врага. Нам следуем укреплять НАТО не только риторикой, но и брать на себя обязательства, поэтому процент расходов на оборону от ВВП не является просто статистической величиной. Не предпринимая ничего для защиты или сдерживания врага сама, Литва не может надеяться - во всяком случае, в моральном смысле - что ее станут защищать другие члены НАТО, конкретно, США".

4. Диалог с Россией.

"Прежде, чем говорить, мы должны декларировать принципы, и не размазывать свои принципы, общаясь с государствами, которые сегодня поступают агрессивно, в которых есть нарушения прав человека, и которые не отвечают нашим представлениям о демократии. Но это наши соседние государства, и если мы не отказываемся от своих принципов, то можем попытаться с ними говорить, возможно, начиная с с более низкого политического уровня, прежде всего об экономическом и культурном сотрудничестве".

5. Открытый взгляд на Китай.

"Я за то, чтобы экономическое сотрудничество с Китаем развивалось, в сфере торговли нет никаких особых рисков. Важно разделять инвестиции в какие-нибудь швейные цехи, текстильную или мебельную промышленность, и в инфраструктуру или информационные технологии. В первом случае я «за», во втором случае, инвестиции должны проходить фильтр ведомств, занимающихся вопросами национальной безопасности. Я смотрю на Китай с открытыми глазами, понимаю, что кроме планов экономической экспансии иногда у них есть и другие планы (...). Я уважаю Далай ламу как религиозного, духовного лидера. Если он посетит Литву, с ним бы могли встретиться и наши религиозные лидеры, но я не вижу необходимости и возможности для встречи президента с Далай ламой в Президентском дворце".

6. Первый визит – в Польшу.

"Моим первым визитом был бы визит в Польшу. Наши планы территориальной обороны будут неэффективным без сотрудничества с нашим южным соседом. Мне бы хотелось, чтобы экономическое сотрудничество было значительно более активным (...). Моя переговорная позиция – я выступаю за написание польских букв на второй странице паспорта".

7. Формат Северной Европы.

"Если говорить о польском или белорусском крыле, то я бы хотел, чтобы Литва летела на двух крыльях, я не думаю, что нужна враждебность. Формат Балтийских (и Северных) стран очень важен, и возможно появится возможность для его расширения еще одним членом – Соединенным Королевством, особенно, когда Brexit станет реальностью.

8. Украине – и поддержка, и критика.

"К сожалению, вопрос коррупции является первым в повестке дня, и он разрушает украинское общество изнутри. Признавая, что геополитически это наш большой друг и боец, стоящий на первых линиях фронта, я не могут закрыть глаза и сказать, что все хорошо. Мы не будем жертвовать партнером, флиртуя с Россией, этого точно не будет, ведь другу нужно сказать и то, что ему не всегда приятно слышать".

9. Внимание к экономической дипломатии.

"Я вижу недостаток экономической составляющей в нашей внешней политике. Мне не понятно, почему мы сокращаем часть средств, предназначенной для внешней политики, закрываем представительства, упраздняем коммерческих атташе. Предприниматели говорят, что уже начинают анализировать рынки Африки, но нам не очень-то есть, что им предложить. Я бы хотел, чтобы президент был активным участником бизнес-миссий, отправляясь с делегациями бизнесменов на те рынки, которые сегодня совершенно открыты".

10. Климатические изменения.

"Подход некоторых людей к причинам климатических изменений напоминает мне отношение некоторых к прививкам. Я поддерживаю инициативы ЕС по ответственной трактовке климатических изменений, его причинах. Инициатива французского президента Макрона по созданию Европейского климатического банка достойна рассмотрения и приветствуется. Литва должна солидарно и ответственно относиться к климатическим изменениям и быть активной участницей процесса".