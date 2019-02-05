Штаб возглавит экономист, многолетний работник финансового сектора Альге Будрите.
"Я надеюсь, что с вашей помощью удастся создать немного другую политическую культуру в Литве, и мы приложим все усилия, чтобы это произошло", – сказал журналистам во вторник Г. Науседа, представляя свою команду.
А. Будрите занимала разные руководящие посты в компаниях International Fintech, Finasta, в банке Swedbank.
Лозунг предвыборной кампании Г. Науседы - "Все силы Литве!".
"Иногда мы направляем силы на деструктивные цели, хотим одолеть друг друга, хотим положить друг друга на лопатки", – сказал кандидат.
Стратегию политической кампании в штабе создает бывший заместитель мэра Каунаса Повилас Мачюлис, за коммуникацию отвечает консультант по связям с общественностью Айстис Забараускас.
В большинстве опросов общественного мнения Г. Науседа называется фаворитом предстоящих в мае президентских выборов.
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