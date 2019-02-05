В понедельник кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа открыл предвыборный штаб и представил команду, призвав создавать в Литве иную политическую культуру.
© DELFI / Domantas Pipas

Штаб возглавит экономист, многолетний работник финансового сектора Альге Будрите.

"Я надеюсь, что с вашей помощью удастся создать немного другую политическую культуру в Литве, и мы приложим все усилия, чтобы это произошло", – сказал журналистам во вторник Г. Науседа, представляя свою команду.

А. Будрите занимала разные руководящие посты в компаниях International Fintech, Finasta, в банке Swedbank.

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Лозунг предвыборной кампании Г. Науседы - "Все силы Литве!".

"Иногда мы направляем силы на деструктивные цели, хотим одолеть друг друга, хотим положить друг друга на лопатки", – сказал кандидат.

Стратегию политической кампании в штабе создает бывший заместитель мэра Каунаса Повилас Мачюлис, за коммуникацию отвечает консультант по связям с общественностью Айстис Забараускас.

В большинстве опросов общественного мнения Г. Науседа называется фаворитом предстоящих в мае президентских выборов.

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