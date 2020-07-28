Науседа предложит установить "потолок" прямых выплат фермерам

"Мы не можем не установить максимальный предел выплат, и мы обязательно выступим с этой инициативой, чтобы эти выплаты не собирали те, кому, возможно, меньше нужно и у кого и так все достаточно неплохо", - сказал Г. Науседа на пресс-конференции в Шяуляй во вторник.

Представители президентского ведомства заговорили о "потолке" прямых выплат вскоре после того, как на прошлой неделе руководство Евросоюза (ЕС) утвердило бюджет Сообщества на 2021-2027 годы.

В нем предусмотрено, что прямые выплаты литовским фермерам увеличатся с нынешних 177 евро за гектар до 200 евро в 2022 году, а в 2027 году минимальная выплата будет составлять 215 евро за гектар. Выллаты фермерам Балтийских стран были увеличены на последнем этапе переговоров.

Президент говорит, что такое решение - это шаг в положительном направлении, с целью достижения равных условий конкуренции в Европе.

Конкретных цифр, какими могли бы быть максимальные выплаты, Г. Науседа во вторник не представил.

Его советник Ярослав Неверович на прошлой неделе говорил, что максимальный размер прямых выплат мог бы составлять порядка 60 тыс. евро. Он тогда сказал, что такая предельная величина позволила бы средним и малым фермерским хозяйствам получить помощь в большем объеме.