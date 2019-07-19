Науседа предлагает учредить координатора ЕС по синхронизации ЛЭП Балтии

Это предложение новый глава государства озвучил на встрече с находящимся с визитом в Вильнюсе представителем Еврокомиссии (ЕК) по вопроса энергетики Марошем Шефчовичем, сообщила президентская администрация.

"Президент выдвинул предложение учредить позицию специального координатора по синхронизации стран Балтии", – говорится в пресс-релизе.

Этот вопрос Г. Науседа намерен обсудить и с новым президентом Латвии Эгилсом Левитсом в ходе рабочего визита, который состоится 23 июля.

Целью проекта синхронизации линий электропередачи (ЛЭП) стран Балтии является снижение зависимости от Москвы.

Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России.

После долгих взаимных споров страны Балтии в прошлом году утвердили, что будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу.

В настоящее время между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности намечается усилить посредством прокладки новой морской перемычки Harmony Link.