Науседа предлагает учредить координатора ЕС по синхронизации ЛЭП Балтии

Это предложение новый глава государства озвучил на встрече с находящимся с визитом в Вильнюсе представителем Еврокомиссии (ЕК) по вопроса энергетики Марошем Шефчовичем, сообщила президентская администрация.
"Президент выдвинул предложение учредить позицию специального координатора по синхронизации стран Балтии", – говорится в пресс-релизе.
Этот вопрос Г. Науседа намерен обсудить и с новым президентом Латвии Эгилсом Левитсом в ходе рабочего визита, который состоится 23 июля.
Целью проекта синхронизации линий электропередачи (ЛЭП) стран Балтии является снижение зависимости от Москвы.
Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России.
После долгих взаимных споров страны Балтии в прошлом году утвердили, что будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу.
В настоящее время между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности намечается усилить посредством прокладки новой морской перемычки Harmony Link.
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