"Наверное, вы не сможете оспаривать то, что наше желание диалога, который мы реально начали, и наше желание помочь Беларуси сохранить суверенитет, предоставляя энергетические альтернативы, позволяет господину (Александру – ред.) Лукашенко говорить как равноценному партнеру с (Владимиром – ред.) Путиным. Если бы было иначе, то он, не имея альтернатив, не очень мог бы чего-то требовать", – сказал программе в четверг Г. Науседа, имея в виду трудные переговоры Беларуси об улучшении условий поставок российской нефти и природного газа.
"В определённом смысле мы создаём условия, чтобы переговоры этих двух, на первый взгляд, неравноценных государств, могли выглядеть как переговоры по меньшей мере похожих государств, как переговоры на равных", – добавил он.
Он подчеркнул, что конкурентоспособность Беларуси в настоящее время "гарантирована искусственно заниженными ценами на энергоресурсы".
"Само собой разумеется. Зная это и очень хорошо понимая ситуацию, Россия пользуется этим как инструментом шантажа", – сказал Г. Науседа.
Разведка Литвы в обнародованном в этом месяце отчёте констатировала, что переговоры России с Беларусью об энергетическом сотрудничестве и углублении интеграции переходят в политическое давление.
Разведка подчеркивает, что Россия стремится увеличить свое влияние в Беларуси, пользуясь как главным рычагом "слабой, недиверсифицированной, зависимой от получаемых на льготных условиях из России энергоресурсов экономикой Беларуси".
Газ Беларуси, пользуясь Клайпедским терминалом сжиженного природного газа, надеются поставлять в будущем США, подтвердил на этой неделе BNS новый посол США в Литве Роберт Гилкрист.
TOP новостей
Науседа: предлагаемые Литвой альтернативы по газу помогают Беларуси в переговорах с РФ (27)
Посредничество Литвы, которая предлагает Беларуси...
Выяснилось, в какое время ездить по Вильнюсу не стоит: сэкономить можно 8 часов в год (18)
Если бы в Вильнюсе не было заторов, поездки, по данным...
Важно: с началом обновления системы банк SEB не будет предоставлять часть услуг (4)
Один из крупнейших коммерческих банков Литвы SEB bankas в...
Там, где трава зеленее или Почему молодёжь уезжает из Беларуси (90)
Каждый год на рождественских каникулах мы встречаемся...
Обнаружен еще один оригинальный экземпляр декларации 16 февраля 1949 года (336)
Сотрудники Особого архива Литвы , приводившие в...