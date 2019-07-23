Науседа поздравил Зеленского с победой его партии на парламентских выборах

"Это сильнейший мандат для ответственной работы ради благосостояния своей страны и для того, чтобы приложить все усилия по обеспечению преемственности жизненно важных экономических реформ и формирования требовательного правительства", – цитируются слова Г. Науседы в пресс-релизе президентской администрации.

В беседе с руководителем Украины литовский президент подчеркнул, что твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, еще раз выразил всестороннюю поддержку Украине, выразившей желание идти по пути большей интеграции с Евросоюзом.

В свою очередь, В. Зеленский поблагодарил президента Литвы за последовательные усилия в продвижении вопросов Украины на международной арене.

По предварительным данным с 75,22% избирательных участков, в парламент прошли партия В. Зеленского "Слуга народа" получила 42,76% голосов, "Оппозиционная платформа – за жизнь" с 13% голосов, "Европейская солидарность" с 8,36% голосов, "Батьковщина" с 8,07% голосов и "Голос", получивший 6,14%.