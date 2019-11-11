Президент назвал соседнюю страну одним из ближайших и самых важных партнёров и союзников Литвы в Европейском союзе и НАТО.
"Диалог, основанный на общих интересах и близких ценностях, позволяет нам преодолеть проблемы безопасности, экономики и другие вызовы всему нашему региону и вносить вклад в свободу, безопасность и процветание как нашего народа, так и всех европейцев", - говорится в поздравлении главы государства.
Как отмечается в пресс-релизе канцелярии президента, Литва ценит вклад Польши в укрепление безопасности нашего региона - военнослужащие этой страны участвуют в военных учениях в Литве, они восемь раз участвовали в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.
В этом году отмечается много общих юбилеев: 450-летие Люблинской унии, 25-летие Договора между Литвой и Польшей о дружественных отношениях и добрососедском сотрудничестве, а также 10-летие Восточного партнёрства.
По словам президента, Литва и Польша, действуя вместе, активно помогают другим государствам на их пути к европейской интеграции.
Глава государства подчеркнул, что народы Литвы и Польши связаны не только общей историей, но и искренней дружбой и сотрудничеством во многих областях.
Президент пожелал, чтобы тесный диалог между людьми в области культуры, науки, образования, бизнеса и инноваций только укреплялся и открывал путь к ещё более крепкому партнёрству.
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