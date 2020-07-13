"Поздравляю своего друга А. Дуду с победой на выборах президента Польши на второй срок полномочий. Желаю стойкости и успехов. Надеюсь на продолжение тесного сотрудничества Литвы и Польши в областях безопасности, обороны и в реализации региональных инфраструктурных проектов", - написал Г. Науседа в твиттере.

Комментируя чуть позже журналистам итоги президентских выборов в Польше, президент Литвы сказал, что переизбрание А. Дуды означает сохранение положительной динамики двусторонних добрососедских отношений.

"В последние годы довелось интенсивно сотрудничать с президентом Польши и, конечно, с премьером. Очень важно, что мы едины во мнениях по многим вопросам, находим компромисс в вопросе реализации инфраструктурных объектов, находим компромисс в пространстве наших экономических отношений", - сказал Г. Науседа.

По его словам, на этих выборах у поляков была возможность выбирать между двумя разными политиками, представляющими разные ценности.

Как отмечает президент Литвы, неверно считать, что А. Дуда в большей степени ориентирован на сотрудничество с США, нежели с Евросоюзом (ЕС).

"Не нужно здесь искать и стараться нарисовать черно-белую картинку, потому что на самом деле Польша хочет сотрудничать с США и одновременно является активным членом (ЕС), - сказал Г. Науседа.

Литовско-польские отношения, которые некоторое время были натянутыми, за последние нескольких лет снова стали тесными и интенсивными. Г. Науседа в прошлом году со своим первым зарубежным визитом после вступления в должность посетил именно Польшу.

В ближайшие дни президент и премьер Литвы встретятся с переизбранными президентом Польши - на праздновании 610-летия Грюнвальдской битвы.

Во втором туре президентских выборов в воскресенье А.Дуда одержал победу, набрав 51,21% голосов, а его соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который придерживается либеральных взглядов, набрал 48,79% голосов.