В пятницу после встречи с премьером Саулюсом Сквернялисом Науседа сказал, что обсуждал внутриполитическую ситуацию в сейме и планы формирования правительства.
"Сегодня трудно сказать, как будет выглядеть это правительство, потому что ситуация должна устояться, должны быть получены ответы по его составу, по коалиционному договору. Поэтому очевидно преждевременно говорить о фамилиях, о конкретных министрах", – сказал Науседа.
Избранный президент сказал, что намерен активно участвовать в формировании правительства, в подборе кандидатов.
"Я убежден, что ждет очень сложное время, когда потребуются преданные и служащие государству министры, поэтому роль президента здесь будет очень важна", – утверждает он.
Науседа не отвечал на вопросы журналистов. Его будущий пресс-секретарь Айстис Забараускас отметил СМИ, что это будет сделано во вторник, когда политическая ситуация прояснится.
Сквернялисом избранный президент осуждал и "продолжающиеся новые назначения", которые также важны в обеспечении государственного порядка и стабильности.
Особое значение он придает бюджету 2020 года.
"Темпы экономического роста, к сожалению, мягко говоря, не ускоряются, по этой причине нам придется соблюдать требования финансовой стабильности, с другой стороны, соблюдать те обещания, которые были даны: сокращение социальной отчужденности, создание государства благосостояния. Все эти вопросы я точно не забуду, все их имею в виду, и все они будут рассматриваться и согласовываться вместе с правительством, чтобы могли быть реализованы максимально быстро и эффективно", – сказал Науседа.
Накануне встречи Сквернялиса и Науседы Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) и партия "Порядок и справедливость" (ПС) подписали меморандум о правящей коалиции.
В нем предусмотрено, что Сквернялис остается работать премьером. Правящие также намерены пересмотреть состав правительства и сменить председателя сейма.
Ранее Сквернялис обещал подать в отставку, если на президентских выборах не пройдет во второй тур. После первого тура он занял третье место.
Науседа вступит в должность 12 июля. По Конституции после избрания президента правительство должно сложить полномочия.
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