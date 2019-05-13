Лидирующий в первом туре выборов президента Литвы Гитанас Науседа говорит, что после отставки премьера Саулюса Сквернялиса вполне реальны досрочные выборы в сейм, хотя сценарий не вполне вероятен.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Lukas Bartkus

По его словам, после отставки С. Сквернялиса то же правящее большинство могло бы продолжать работать с другим премьером, может быть сформировано правительство меньшинства или технократическое правительство.

"На мой взгляд, ситуация такова, что она оставляет здесь множество альтернатив", - сказал Г. Науседа журналистам в Вильнюсе в ночь на понедельник.

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"Возможна та же правящая коалиция с другим премьером, возможно правительство меньшинства, технократическое правительство (...) Ну и наименьшая вероятность, которую, однако не следует исключать - досрочные выборы в сейм", добавил он.

И все же кандидат сказал, что если для правящих "аграриев" будут благоприятными выборы предстоящих позже в мае выборов в Европарламент, то ничего может и не измениться.

По предварительным данным, Г. Науседа вышел во второй тур выборов с кандидатом консерваторов Ингридой Шимоните.

Он утверждал, что у президента, делегированного не партиями, больше преимуществ в плане достижения политических компромиссов.

"Это (независимость от партии) позволяет легче усаживать за один стол представителей разных политических партий, у них больше доверия и меньше предубеждений", - сказал кандидат.

Г. Науседа также сказал, что его опыт позволил бы лучше согласовывать интересы по экономическим, социальным вопросам.

Согласно данным, поступившим с 1778 участков из 1972, Г. Науседа получил более 31% голосов, а И. Шимоните - более 28%.

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