По его словам, сейчас такими автомобилями сейчас владеют люди с самыми низками доходами.

"С одной стороны, налог на автомобиль имеет смысл для экологических целей, в плане (снижения) загрязнения воздуха, в аспекте потепления климата, и в этом смысле введение налога на выхлопы CO2 напрашивается как возможный вариант решения, (...) однако у этих людей меньше всего денег, они не могут приобрести автомобиль получше", - сказал Г. Науседа в показанном в среду интервью программе DELFI Demesio centre.

"Сейчас вводить для них налог за то, что им в жизни не повезло и у них недостаточно доходов, ну, это точно было бы антисоциальное решение и такое решение я сегодня не поддержал бы", - добавил он.

Будущий глава государства сказал, что рассмотрел бы предложения ввести налога на автомобили в зависимости от их мощности, стоимости, а введение налога на выхлопы двуокиси углерода могло бы быть постепенным.

Правительство сейчас наметило компенсацию в размере тысяч евро для тех жителей страны, которые решат заменить старый автомобиль на новый, с меньшими выхлопами СО2.

Политики уже какое-то время обсуждают возможность введения налога на "грязные" автомобили, а министр финансов Вилюс Шапока месяц назад заявил, что к этому вопросу нужно будет вернуться еще в этом году.