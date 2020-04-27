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Литва поддерживает интеграцию Украины в ЕС и НАТО, а также территориальную целостность этой страны, заявил президент Литвы Г. Науседа.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© LRPK

Он в понедельник разговаривал по телефону в президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора президенты обсудили вопросы программы Восточного партнерства, проблемы коронавируса, вопросы реализуемых на Украине реформ, а также ситуацию в Восточной Украине.

По информации администрации президента, Литва является верной сторонницей программы Восточного партнерства, а Г. Науседа в ходе разговора выразил поддержку евроатлантической интеграции Украины, и процессу реформ, осуществляемых в стране, в особенности реформам прокуратуры и судебной системы, регулирования банков, либерализации сельского хозяйства.

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Также он сообщил главе Украине о принципиальной позиции Литвы по поводу безопасности атомной электростанции, строящейся в Беларуси, а также о решении Литвы не закупать электроэнергию от небезопасных источников в третьих странах.

Г. Науседа также обратился к Украине с просьбой еще раз обсудить отказ от закупок электроэнергии, производимой атомной станцией в Беларуси.

Также президент Литвы выразил озабоченность безопасностью и гуманитарным положением в Донбасе и Крыму, напомнил позицию Литвы о целостности Украины, акцентировал ответственность России в этом конфликте".

Также Г. Науседа сожалел о том, что из-за коронавируса был отменен мартовский визит в Киев и Запорожье, а также перенесены даты конференции по реформам в Украине.

На минувшей неделе Г. Науседа общался с президентами Беларуси и Молдавии Александром Лукашенко и Игорем Додоном, в понедельник - с руководителем Азербайджана И. Алиевым.

Ранее президент Литвы сообщил, что хочет пообщаться с руководителями стран-участниц программы Восточного партнёрства ЕС: Беларуси, Украины, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджана.

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