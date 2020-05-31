aA
Президент Литвы Гитанас Науседа посетил поминки Саулюса Жимантаса, офицера, который погиб в Мажяйкяйском районе во время инцидента. Глава государства, согласно сообщению Президентской коммуникационной группы, почтил память погибшего и выразил искренние соболезнования его семье, друзьям и коллегам.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Литва никогда не забудет преданных сотрудников полиции, которые готовы пожертвовать своей жизнью ради безопасности своего народа. Несколько дней назад один службы из ангелов-хранителей общества заплатил самую высокую цену. Мы склоняем головы перед умершим Саулюсом Жимантасом и благодарим его за преданность профессии", - сказал президент.

Жизнь полицейского оборвалась на службе, его застрелили. С. Жимантас был опытным следователем, одним из лучших литовских кинологов, уважаемым и любимым членом общества.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Литовская полиция собирает финансовую помощь для семьи погибшего полицейского (42)

На странице Литовской полиции в фейсбуке появилась...

Коллеги трагически погибшего полицейского почтят его память маяками, акция пройдет по всей Литве (10)

Полицейские со всей Литвы в честь своего трагически...

В Мажейкяйском районе погиб один из лучших кинологов страны (7)

В пятницу в Мажяйкяйском районе был застрелен...

В Мажейкяйском районе у горящего дома мужчина застрелил полицейского на пожарище обнаружено тело (122)

Единая служба помощи сообщает, что в Мажейкяйском...

TOP новостей

Летом поиск работы займет много времени: застрявшие в Литве эмигранты ищут работу с оплатой в четыре раза больше, чем у местных (11)

Хотя места ночлега открылись в начале мая, последние...

Действуют ли из-за карантина форс-мажорные обстоятельства: сколько еще придется жить "экстремально" (17)

После объявления карантина страна живет в...

Литовские аэропорты перед лицом пандемии: договариваются о направлениях, еще больше путешественников не впустили (4)

Прошлый год был рекордно хорошим для аэропортов Литвы ....

Тайная операция полиции в Вильнюсе: количество найденных улик шокировало даже сотрудников, которые многое повидали (4)

Сотрудники Управления по расследованию тяжких и...

За сутки в Литве подтверждено 5 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве подтверждено 5 новых случаев...

|Maža didelių žinių kaina