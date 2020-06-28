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Президент Гитанас Науседа поблагодарил своих бывших советников за их работу и кратко прокомментировал причины их отстранения. В то же время глава страны пояснил, что выбор конкретно главы Группы национальной безопасности и обороны также ясно указывает на его рабочие приоритеты.

"Это нормальный процесс. Три советника изменят профиль работы, мы поговорили с ними немного раньше, это запланированные вещи. Мы хотели, чтобы это было представлено одновременно", - сказал президент журналистам в Дарбенай, где он вместе с женой и отцом присутствовали на празднике городка.

Как уже было объявлено, президент Г. Науседа объявил в четверг, что назначает новых руководителей групп национальной безопасности, образования и культуры и коммуникации.

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Президент Литовской Республики Гитанас Науседа назначил Дарюса Кулишюса руководителем группы национальной безопасности, который до сих пор работал в этой группе в качестве советника президента.

Группу образования, науки и культуры с 15 июля возглавит историк д-р. Йоланта Карпавичене.

Новый руководитель Коммуникационной группы будет объявлен в июле. Предыдущие лидеры групп приняли решение продолжить работу в других сферах.

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