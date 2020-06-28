"Это нормальный процесс. Три советника изменят профиль работы, мы поговорили с ними немного раньше, это запланированные вещи. Мы хотели, чтобы это было представлено одновременно", - сказал президент журналистам в Дарбенай, где он вместе с женой и отцом присутствовали на празднике городка.
Как уже было объявлено, президент Г. Науседа объявил в четверг, что назначает новых руководителей групп национальной безопасности, образования и культуры и коммуникации.
Президент Литовской Республики Гитанас Науседа назначил Дарюса Кулишюса руководителем группы национальной безопасности, который до сих пор работал в этой группе в качестве советника президента.
Группу образования, науки и культуры с 15 июля возглавит историк д-р. Йоланта Карпавичене.
Новый руководитель Коммуникационной группы будет объявлен в июле. Предыдущие лидеры групп приняли решение продолжить работу в других сферах.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Строгие правила - не для всех: нелегально обедали члены Сейма, но предлагается назначить штраф только главе кафе (107)
Полиция установила, в кафе Сейма были нарушены законы,...
После повторяющихся неполадок с банками - совет для литовцев: имейте наличные деньги хотя бы на неделю (61)
Во время карантина нам советовали отказаться от...
Перед экзаменами выпускники должны подготовиться: тем, кто кашляет и чихает, предлагают принести официальное письмо (2)
Началась сессия государственных экзаменов на аттестат...
Приехавшие через месяц забрать маму из больницы оцепенели: до этого была бодрой, сейчас - чуть живая (41)
Каунасским врачам предъявлено еще одно обвинение после...
Науседа поблагодарил уходящих советников: посредством выбора новой команды посылает сообщение о своих ключевых приоритетах (7)
Президент Гитанас Науседа поблагодарил своих бывших...