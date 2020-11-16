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Президент Гитанас Науседа в понедельник по телефону поздравил избранного президента Молдовы Майю Санду, сообщили из администрации президента.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

Глава страны пожелал ей удачи в исполнении ответственной, доверенной народом должности, а народ Молдовы поздравил с участием в демократических и открытых выборах.

"Граждане Молдовы приняли важное решение - результаты этих выборов указывают на желание стремиться к переменам в своей стране", - заявил Г. Науседа.

По его словам, один из основных приоритетов для будущей главы Молдовы - реформа правоохранительного сектора и борьба с коррупцией.

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Г. Науседа также пожелал М. Санду не останавливаться на пути реформ и в дальнейшем стремиться к евроинтеграции.

"Он уверил, что Литва готова поделиться опытом и последовательно поддерживать Молдову на этом пути", - говорится в пресс-релизе администрации президента.

В ходе разговора президент подчеркнул, что на пути к свободе литовцы и молдаване поддерживали друг друга, а Литва будет благодарна за то, что Молдова признала независимость нашей страны 30 лет назад.

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