Глава страны пожелал ей удачи в исполнении ответственной, доверенной народом должности, а народ Молдовы поздравил с участием в демократических и открытых выборах.
"Граждане Молдовы приняли важное решение - результаты этих выборов указывают на желание стремиться к переменам в своей стране", - заявил Г. Науседа.
По его словам, один из основных приоритетов для будущей главы Молдовы - реформа правоохранительного сектора и борьба с коррупцией.
Г. Науседа также пожелал М. Санду не останавливаться на пути реформ и в дальнейшем стремиться к евроинтеграции.
"Он уверил, что Литва готова поделиться опытом и последовательно поддерживать Молдову на этом пути", - говорится в пресс-релизе администрации президента.
В ходе разговора президент подчеркнул, что на пути к свободе литовцы и молдаване поддерживали друг друга, а Литва будет благодарна за то, что Молдова признала независимость нашей страны 30 лет назад.
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